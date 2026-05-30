RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский подтвердил удар по нефтебазе РФ в 500 км от Украины

14:33 30.05.2026 Сб
2 мин
Российская нефтяная отрасль получила очередной ответ от СБУ
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Нефтяная инфраструктура России снова оказалась под ударом. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении объекта в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Читайте также: Россия теряет миллионы тонн дизеля из-за украинских атак на НПЗ, - Reuters

По словам президента, цель располагалась примерно в 500 километрах от украинской государственной границы.

"Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, под удар попал очередной объект российской нефтяной отрасли в Армавире Краснодарского края.

Президент поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за проведенную операцию и ее результат.

"Важно, что шаг за шагом выполняем план наших дальнобойных санкций - в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина использует различные инструменты давления на Россию - от юридических механизмов до практических ударов по объектам, которые работают на российскую военную экономику.

"Все типы наших санкций - юридические и вполне практические дальнобойные - работают на приближение мира. Спасибо за меткость", - подытожил глава государства.

Нефтяные объекты в России регулярно становятся целями атак беспилотников. В ночь на 30 мая под атакой дронов оказались сразу несколько объектов топливной инфраструктуры России и оккупированного Крыма.

Тогда в Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом на территории порта. Также российские и OSINT-ресурсы сообщали о вероятных ударах по нефтебазе в Армавире и нефтяной инфраструктуре в Феодосии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаКраснодарский крайДрони