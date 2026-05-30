ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский подтвердил удар по нефтебазе РФ в 500 км от Украины

14:33 30.05.2026 Сб
2 мин
Российская нефтяная отрасль получила очередной ответ от СБУ
aimg Мария Науменко
Зеленский подтвердил удар по нефтебазе РФ в 500 км от Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Нефтяная инфраструктура России снова оказалась под ударом. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении объекта в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Читайте также: Россия теряет миллионы тонн дизеля из-за украинских атак на НПЗ, - Reuters

По словам президента, цель располагалась примерно в 500 километрах от украинской государственной границы.

"Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, под удар попал очередной объект российской нефтяной отрасли в Армавире Краснодарского края.

Президент поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за проведенную операцию и ее результат.

"Важно, что шаг за шагом выполняем план наших дальнобойных санкций - в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина использует различные инструменты давления на Россию - от юридических механизмов до практических ударов по объектам, которые работают на российскую военную экономику.

"Все типы наших санкций - юридические и вполне практические дальнобойные - работают на приближение мира. Спасибо за меткость", - подытожил глава государства.

Нефтяные объекты в России регулярно становятся целями атак беспилотников. В ночь на 30 мая под атакой дронов оказались сразу несколько объектов топливной инфраструктуры России и оккупированного Крыма.

Тогда в Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом на территории порта. Также российские и OSINT-ресурсы сообщали о вероятных ударах по нефтебазе в Армавире и нефтяной инфраструктуре в Феодосии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Краснодарский край Дрони
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве