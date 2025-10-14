Зеленський підтвердив створення військової адміністрації в Одесі та назвав причину

В Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація. Це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави розповів, що сьогодні у нього була розмова про ситуацію в прифронтових громадах і на півдні України, зокрема в Одесі.
За його словами, керівника Одеської військової адміністрації буде призначено найближчим часом.
Варто зауважити, що, за інформацією джерел РБК-Україна, начальником Одеської військово-цивільної адміністрації стане голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.
Причиною став той факт, що у Труханова виявили російське громадянство.
Також без українського громадянства залишилися зрадники Олег Царьов і Сергій Полунін.
Детальніше про Труханова - в матеріалі РБК-Україна.