Зеленський підтвердив створення військової адміністрації в Одесі та назвав причину

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація. Це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави розповів, що сьогодні у нього була розмова про ситуацію в прифронтових громадах і на півдні України, зокрема в Одесі.

"Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації - надто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалося без належної відповіді. Усі ефективні рішення буде ухвалено", - додав Зеленський.

За його словами, керівника Одеської військової адміністрації буде призначено найближчим часом.

Варто зауважити, що, за інформацією джерел РБК-Україна, начальником Одеської військово-цивільної адміністрації стане голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Труханова позбавили громадянства

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

Причиною став той факт, що у Труханова виявили російське громадянство.

Також без українського громадянства залишилися зрадники Олег Царьов і Сергій Полунін.

Детальніше про Труханова - в матеріалі РБК-Україна.

