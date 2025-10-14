Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину

В Одессе появится военно-гражданская администрация. Это необходимо для усиления обороны и поддержки города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что сегодня у него был разговор о ситуации в прифронтовых общинах и на юге Украины, в том числе в Одессе.
По его словам, руководитель Одесской военной администрации будет назначен в ближайшее время.
Стоит заметить, что, по информации источников РБК-Украина, начальником Одесской военно-гражданской администрации станет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Напомним, сегодня, 14 октября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.
Причиной стал тот факт, что у Труханова обнаружили российское гражданство.
Также без украинского гражданства остались предатели Олег Царев и Сергей Полунин.
