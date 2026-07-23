Зеленський підтвердив плани відвідати США: є кілька дат

За словами Зеленського, напередодні відбулася розмова з американською стороною за участю Джареда Кушнера та Стіва Уіткоффа. З української сторони у розмові брали участь Кирило Буданов, Сергій Кислиця та Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що сторони проговорювали можливості майбутньої зустрічі.

"Ми проговорювали можливості зустрічі, і є кілька планів від США щодо закінчення війни. У нас буде зустріч, я думаю, що вони хочуть поділитися і з нами, і з рускіми", - заявив президент.

І хоча точна дата зустрічі поки не визначена, Зеленський зазначив зо це відбудиться найближчим часом.

"Коли ця зустріч - я поки що не знаю. Я думаю, що скоріш за все зустріч ця буде в США з американською стороною. Є кілька дат, треба просто подивитися, щоб усе співпадало з усіма графіками. Думаю, буде зустріч найближчі дні-тиждень", - зазначив глава держави.