Зеленский подтвердил планы посетить США: есть несколько дат

США имеют несколько планов по завершению войны. Встреча украинской и американской сторон, вероятнее всего, состоится в США в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского для журналистов.
По словам Зеленского, накануне состоялся разговор с американской стороной с участием Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. С украинской стороны в разговоре участвовали Кирилл Буданов, Сергей Кислица и Рустем Умеров.
Зеленский отметил, что стороны проговаривали возможности предстоящей встречи.
"Мы проговаривали возможности встречи, и есть несколько планов от США по окончании войны. У нас будет встреча, я думаю, что они хотят поделиться и с нами, и с русскими", – заявил президент.
И хотя точная дата встречи пока не определена, Зеленский отметил, что это произойдет в ближайшее время.
"Когда эта встреча - я пока не знаю. Я думаю, что, скорее всего, встреча эта будет в США с американской стороной. Есть несколько дат, надо просто посмотреть, чтобы все совпадало со всеми графиками. Думаю, будет встреча в ближайшие дни-неделю", - отметил глава государства.
Напомним, вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили идеи по возобновлению переговоров с РФ для ускорения завершения войны.
По информации источников РБК-Украина, после этого разговора в Вашингтоне ожидают подтверждения графика ближайшего визита Зеленского в США . Главной темой обсуждений стала возможность возобновления диалога по завершению войны РФ против Украины.