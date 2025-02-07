Зеленський підтвердив наступ ЗСУ в Курській області та розкрив перші результати

Варто зауважити, що операція українських воїнів у Курській області почалася ще в серпні минулого року. Завдяки ефекту несподіванки їм вдалося взяти під свій контроль велику кількість населених пунктів, зокрема місто Суджа.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Курська операція - це одна з головних перемог України за всю війну. Вона змусила Росію стягнути 60 тисяч своїх військових.

Також, за словами глави української держави, Курська операція призвела до найбільшого поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.