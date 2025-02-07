ЗСУ під час штурму просунулись до 5 км у Курській області, - ISW
Сили оборони під час нової серії механізованих штурмів у Курській області, Російська Федерація (РФ), просунулись на відстань до п'яти кілометрів на південний схід від Суджі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки Суджа-Обоянь і захопили Колмаков і Фанасеївку", - пише ISW.
Фото: ЗСУ під час штурму просунулись до 5 км у Курській області (understandingwar.org)
Також зазначається, що Росія, щоб спробувати витіснити українських бійців з Курської області, зібрала близько 78 тисяч військових, серед яких:
- 11 тисяч солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР);
- елементи елітних формувань Повітрянодесантних військ Росії й морської піхоти.
Операція у Курській області
Сили оборони, влітку 2024 року, розпочали наступ на території Курської області, під час якого успішно прорвали кордон ворога й взяли під контроль частину регіону. Пізніше росіянам вдалось відбити певні території, але українські бійці продовжують утримувати десятки населених пунктів, у тому ж числі й місто Суджа.
Як розповідав нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), за час операції на території Курської області Росія втратила вже 40 тисяч солдатів.
Також на початку січня Сили оборони вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї.
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