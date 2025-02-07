ЗСУ під час штурму просунулись до 5 км у Курській області, - ISW

Сили оборони під час нової серії механізованих штурмів у Курській області, Російська Федерація (РФ), просунулись на відстань до п'яти кілометрів на південний схід від Суджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки Суджа-Обоянь і захопили Колмаков і Фанасеївку", - пише ISW.

Фото: ЗСУ під час штурму просунулись до 5 км у Курській області (understandingwar.org)

Також зазначається, що Росія, щоб спробувати витіснити українських бійців з Курської області, зібрала близько 78 тисяч військових, серед яких: