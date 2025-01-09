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Зеленський: Курська операція стала однією з головних перемог протягом усієї війни

Рамштайн, Четвер 09 січня 2025 13:52
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Зеленський: Курська операція стала однією з головних перемог протягом усієї війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Курська операція ЗСУ стала однієї з головних перемог України з початку повномасштабної війни. Щоб протистояти Україні, Росія стягнула з фронту майже 60 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Візьмемо Курську операцію - це одна з наших найбільших перемог не лише минулого року, а протягом усієї війни. Щоб впоратися з цим, Росії довелося стягнути з українського фронту майже 60 тисяч військових", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що цього понеділка, 6 січня, минуло п'ять місяців з початку Курської операції. Українські війська продовжують утримувати буферну зону на території Росії.

"Багато російських погроз і сміливих претензій виявилися блефом - особливо після переміщення українців у Курську область. І я впевнений, що ще більше їхніх погроз виявиться блефом, якщо ми всі разом працюватимемо ще більше, щоб підштовхнути Росію до миру", - наголосив президент.

Бої у Курській області

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області розпочалася у серпні 2024 року. До цього часу Сили оборони України утримують територію у прикордонних районах Курської області, хоча частину території було втрачено.

Наприкінці минулого тижня у мережі з'явилися повідомлення про відновлення наступальних дій України у Курській області. Росіяни скаржаться на штурми на кількох напрямках. Українське командування поки не коментує ситуацію.

Що відбувається у Курській області після п'яти місяців операції - у матеріалі РБК-Україна.

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