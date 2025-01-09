Зеленський: Курська операція стала однією з головних перемог протягом усієї війни
Курська операція ЗСУ стала однієї з головних перемог України з початку повномасштабної війни. Щоб протистояти Україні, Росія стягнула з фронту майже 60 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на засіданні у форматі "Рамштайн".
"Візьмемо Курську операцію - це одна з наших найбільших перемог не лише минулого року, а протягом усієї війни. Щоб впоратися з цим, Росії довелося стягнути з українського фронту майже 60 тисяч військових", - заявив Зеленський.
Він нагадав, що цього понеділка, 6 січня, минуло п'ять місяців з початку Курської операції. Українські війська продовжують утримувати буферну зону на території Росії.
"Багато російських погроз і сміливих претензій виявилися блефом - особливо після переміщення українців у Курську область. І я впевнений, що ще більше їхніх погроз виявиться блефом, якщо ми всі разом працюватимемо ще більше, щоб підштовхнути Росію до миру", - наголосив президент.
Бої у Курській області
Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області розпочалася у серпні 2024 року. До цього часу Сили оборони України утримують територію у прикордонних районах Курської області, хоча частину території було втрачено.
Наприкінці минулого тижня у мережі з'явилися повідомлення про відновлення наступальних дій України у Курській області. Росіяни скаржаться на штурми на кількох напрямках. Українське командування поки не коментує ситуацію.
Що відбувається у Курській області після п'яти місяців операції - у матеріалі РБК-Україна.
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