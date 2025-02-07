Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты

Стоит заметить, что операция украинских воинов в Курской области началась еще в августе прошлого года. Благодаря эффекту неожиданности им удалось взять под свой контроль большое количество населенных пунктов, в том числе город Суджа.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Курская операция - это одна из главных побед Украины за всю войну. Она вынудила Россию стянуть 60 тысяч своих военных.

Также, по словам главы украинского государства, Курская операция привела к самому большому пополнению обменного фонда за одну боевую операцию.

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