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Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники начали новое наступление в Курской области. Им удалось достичь успехов.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет издание, глава украинского государства подтвердил начало нового украинского наступления в Курской области в четверг, 6 февраля. 

Президент уточнил, что украинским защитникам удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра. 

Слухи о наступлении украинских войск

Напомним, ранее американский Институт изучения войны писал о том, что украинские защитники провели серию штурмов в Курской области

При этом, по данным ISW, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до пяти километров. 

Фото: участки, где могли наступать украинские защитники (understandingwar.org)

Стоит заметить, что операция украинских воинов в Курской области началась еще в августе прошлого года. Благодаря эффекту неожиданности им удалось взять под свой контроль большое количество населенных пунктов, в том числе город Суджа.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Курская операция - это одна из главных побед Украины за всю войну. Она вынудила Россию стянуть 60 тысяч своих военных.

Также, по словам главы украинского государства, Курская операция привела к самому большому пополнению обменного фонда за одну боевую операцию.

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