Зеленський підтримав ордер на арешт Асада і нагадав, з ким той ховається в Москві

Президент України Володимир Зеленський підтримав ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада. Також він згадав і інших осіб, які переховуються з ним у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Вітаємо виданий Сирією ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримуємо всі зусилля з притягнення його до відповідальності. З грудня минулого року він переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою", - заявив Зеленський.
Він назвав показовим те, що найвідоміші вбивці і злочинці світу "переховуються від правосуддя в столиці безкарності".
Також Зеленський підкреслив, що Росія приховує як свої власні злочини, так і злочини інших. І єдиний шлях покласти край безкарності - це "тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини".
"Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах", - резюмував президент України.
Нагадаємо, в суботу 27 вересня Мін'юст Сирії видав ордер на арешт колишнього президента країни Башара Асада, який після падіння свого режиму в грудні 2024 року втік до Росії.
Зокрема, бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та інші опозиційні сили провели серію наступальних операцій і встановили контроль над містами країни, включаючи столицю Дамаск.
У зв'язку з цим режим Асада впав, а він разом з родиною втік до РФ, прихопивши багато награбованого за роки при владі.
Починаючи з січня 2025 року тимчасовим президентом став лідер опозиціонерів Ахмед аль-Шараа. Він заявив, що відновить демократичні інститути країни і організує вибори протягом 5 років. Зокрема, вибори до парламенту відбудуться вже в жовтні.
Також ми писали, що в результаті зміни влади президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли щодо країни починаючи з 2004 року.
Крім того, днями Україна і Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин.