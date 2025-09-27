Зеленский поддержал ордер на арест Асада и напомнил, с кем тот прячется в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Также он упомянул и других лиц, которые скрываются с ним в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Приветствуем выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада и поддерживаем все усилия по привлечению его к ответственности. С декабря прошлого года он скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой", - заявил Зеленский.
Он назвал показательным то, что самые известные убийцы и преступники мира "скрываются от правосудия в столице безнаказанности".
Также Зеленский подчеркнул, что Россия скрывает как свои собственные преступления, так и преступления других. И единственный путь положить конец безнаказанности - это "давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления".
"Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", - резюмировал президент Украины.
Напомним, в субботу 27 сентября Минюст Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада, который после падения своего режима в декабре 2024 года, сбежал в Россию.
В частности, боевики исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и другие оппозиционные силы провели серию наступлений и установили контроль над городами страны, включая столицу Дамаск.
В связи с этим режим Асада пал, а он вместе с семьей бежал в РФ, прихватив много награбленного за годы у власти.
Начиная с января 2025 года временным президентом строит стал лидер оппозиционеров Ахмед аль-Шараа. Он заявил, что восстановит демократические институты страны и организует выборы в течение 5 лет. В частности, выборы в парламент состоятся уже в октябре.
Также мы писали, что в следствие смены власти президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали в отношении страны начиная с 2004 года.
Кроме того, на днях Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.