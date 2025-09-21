Сирія визначилася з новою датою перших після повалення Асада виборів
У Сирії перенесли проведення до Народної ради (парламенту). Вони були заплановані на вересень, але тепер відбудуться в жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.
"Голосування за членів Народних зборів (парламенту - ред.) відбудеться 5 жовтня 2025 року в усіх виборчих округах", - оголосив Вищий комітет із виборів до Народних зборів Сирії.
Також у суботу комітет продовжив термін подання апеляцій щодо членів виборчих органів до кінця неділі, 21 вересня.
Нагадаємо, що спочатку голосування було заплановано на 15-20 вересня. Однак цього тижня у виборчій комісії заявили, що терміни проведення виборів перенесуть.
Проблема полягала в логістичних причинах. Зокрема, відсутність достовірних записів актів цивільного стану через бойові дії, які були в країні, а також переміщення населення.
Очікується, що за результатами голосування в колегіях виборників буде обрано 140 депутатів, тоді як ще 70 призначить на перехідний період президент Сирії Ахмед аш-Шараа.
Повноваження тимчасового парламенту розраховані на 30 місяців із можливістю продовження. Цей орган виконуватиме роль законодавчої влади до затвердження постійної конституції та організації нових виборів.
Зазначимо, що Народну раду Сирії було розпущено 29 січня за указом тимчасового уряду.
Зміна режиму в Сирії
Нагадаємо, у грудні 2024 року бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" встановили контроль над містами Сирії, включно зі столицею Дамаск. У зв'язку з тим, що сталося, президент Башар Асад разом із сім'єю був змушений тікати в Росію, а коаліція повстанських груп оголосила про падіння режиму Асада.
Уже в січні тимчасовим керівником країни став Ахмед аль-Шараа, який заявив про намір сформувати інклюзивний перехідний уряд, відновити державні інститути та організувати вибори протягом найближчих п'яти років.
Також ми писали, наприкінці червня президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли починаючи з 2004 року.