Зеленський підтримав ідею Мерца про перемир'я на Різдво

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею канцлера ФРН Фрідріха Мерца щодо різдвяного перемир'я між Україною та РФ. Однак, за його словами, багато залежить від політичної волі агресора та напрацьованих Києвом документів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.
Він зазначив, що не може відповідати за позицію Росії щодо перемир'я на Різдво, однак сам підтримує ідею Мерца.
"За РФ відповідати не буду, відповім як президент України. Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні (15 грудня - ред.) була оголошена ним як офіційно, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент безумовно підтримую таку ідею. Я вважаю, що енергетичне перемир'я - нормально, будь-яке. Будь-який сізфаєр ми будемо підтримувати", - заявив президент.
Зеленський також додав, що Київ підтримує Європу та США в кроках щодо закінчення війни в Україні.
"Багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить від наших напрацювань щодо документів", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, що 14 та 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.
З боку Києва участь у перемовинах брав особисто Володимир Зеленський, який 15 грудня відлучився від переговорів. Від США прибули на переговори, зокрема, спецпредставник глави Білого дому Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
Поміж європейських лідерів були: президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, глава Євроради Антоніу Кошта, очільниця Європарламенту Урсула фон дер Ляєн та багато інших вагомих фігур європейської політики.
Серед останніх новин щодо мирного плану - його розподілили на три частини: гарантії безпеки, в яких ніби-то значний прогрес, рамкова угода, яка складається з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.
Досі проблемним є питання територій Донбасу. Однак, за словами неназваного американського чиновника, консенсусу щодо "мирного плану" вдалось досягнути у 90% питань.