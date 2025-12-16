Зеленский поддержал идею Мерца о перемирии на Рождество

Президент Владимир Зеленский поддержал идею канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно рождественского перемирия между Украиной и РФ. Однако, по его словам, многое зависит от политической воли агрессора и наработанных Киевом документов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.
Он отметил, что не может отвечать за позицию России относительно перемирия на Рождество, однако сам поддерживает идею Мерца.
"За РФ отвечать не буду, отвечу как президент Украины. Фридрих действительно предложил такую идею. И она сегодня (15 декабря - ред.) была объявлена им как официально, так и во время наших разговоров. Соединенные Штаты Америки поддерживают такую идею. Я как президент безусловно поддерживаю такую идею. Я считаю, что энергетическое перемирие - нормально, любое. Любой сизфаер мы будем поддерживать", - заявил президент.
Зеленский также добавил, что Киев поддерживает Европу и США в шагах по окончанию войны в Украине.
"Много вещей, наверное, зависит от политической воли России. Но отдельно хочу сказать, что многие вещи зависят от наших наработок по документам", - подытожил глава государства.
Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план в отношении Украины.
Со стороны Киева участие в переговорах принимал лично Владимир Зеленский, который 15 декабря отлучился от переговоров. От США прибыли на переговоры, в частности, спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Среди европейских лидеров были: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Евросовета Антониу Кошта, руководительница Европарламента Урсула фон дер Ляйен и многие другие весомые фигуры европейской политики.
Среди последних новостей относительно мирного плана - его разделили на три части: гарантии безопасности, в которых якобы значительный прогресс, рамочное соглашение, состоящее из 20 пунктов, а также документ по восстановлению послевоенной Украины.
До сих пор проблемным является вопрос территорий Донбасса. Однако, по словам неназванного американского чиновника, консенсуса по "мирному плану" удалось достичь в 90% вопросов.