Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

У понеділок, 18 листопада, на сайті Верховної Ради законопроект було помічено як такий, що підписаний президентом.

Що передбачає закон

Нові зміни передбачають можливість участі в засіданнях МСЕК в онлайн-режимі, що дозволить зменшити витрати часу та коштів для пацієнтів.

Особиста присутність для встановлення інвалідності більше не буде обов’язковою - достатньо аналізу медичних документів. Висновки МСЕК вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що спростить доступ лікарів до даних, покращить прозорість і пришвидшить процедури.

Кабмін визначатиме строки для ухвалення рішень комісіями, а також розробить перелік підстав для дистанційного, заочного або виїзного розгляду справ. Окремо уряд створить перелік грубих порушень, за які членів МСЕК тимчасово усуватимуть від роботи.