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Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК

Понеділок 18 листопада 2024 16:50
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Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11225. За допомогою його планують удосконалити роботу медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

У понеділок, 18 листопада, на сайті Верховної Ради законопроект було помічено як такий, що підписаний президентом.

Що передбачає закон

Нові зміни передбачають можливість участі в засіданнях МСЕК в онлайн-режимі, що дозволить зменшити витрати часу та коштів для пацієнтів.

Особиста присутність для встановлення інвалідності більше не буде обов’язковою - достатньо аналізу медичних документів. Висновки МСЕК вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що спростить доступ лікарів до даних, покращить прозорість і пришвидшить процедури.

Кабмін визначатиме строки для ухвалення рішень комісіями, а також розробить перелік підстав для дистанційного, заочного або виїзного розгляду справ. Окремо уряд створить перелік грубих порушень, за які членів МСЕК тимчасово усуватимуть від роботи.

Реформування МСЕК

У жовтні Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК, це і стало початком підготовки до реформи цієї системи в Україні. А вже 1 листопада Кабмін схвалив законопроект згідно з яким МСЕК буде ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Такому рішенню передувала низка скандалів за участю керівників МСЕК у різних регіонах. РБК-Україна писало, що на початку стало відомо про незаконне збагачення очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, у якої разом із сином вилучили 6 млн доларів.

Пізніше було викрито низку чиновників, яких також пов'язують зі корупцією у МСЕК. Зокрема, у понад півсотні прокурорів Хмельницької облпрокуратури виявили статус особи з інвалідністю.

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