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Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК

Понедельник 18 ноября 2024 16:50
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Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 11225. С его помощью планируют усовершенствовать работу медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В понедельник, 18 ноября, на сайте Верховной Рады законопроект был замечен как подписанный президентом.

Что предусматривает закон

Новые изменения предполагают возможность участия в заседаниях МСЭК в онлайн-режиме, что позволит снизить затраты времени и средств для пациентов.

Личное присутствие для установления инвалидности больше не будет обязательным – достаточно анализа медицинских документов. Выводы МСЭК будут вносить в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), что упростит доступ врачей к данным, улучшит прозрачность и ускорит процедуры.

Кабмин будет определять сроки принятия решений комиссиями, а также разработает перечень оснований для дистанционного, заочного или выездного рассмотрения дел. Отдельно правительство создаст перечень грубых нарушений, за которые члены МСЭК будут временно отстранены от работы.

Реформирование МСЭК

В октябре Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК, что и стало началом подготовки к реформе этой системы в Украине. А уже 1 ноября Кабмин одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет ликвидирован с 1 января 2025 года.

Такому решению предшествовал ряд скандалов с участием руководителей МСЭК в разных регионах. РБК-Украина писала, что в начале стало известно о незаконном обогащении главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, у которой вместе с сыном изъяли 6 млн долларов.

Позже был разоблачен ряд чиновников, которые также связывают с коррупцией в МСЭК. В частности, более полусотни прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры выявили статус лица с инвалидностью.

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