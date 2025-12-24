Зеленський підписав закон про підвищення оподаткування банківського прибутку до 50%

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 3 грудня ухвалила в цілому законопроєкт за №14097, який значно підвищує податок на прибуток банків. У 2026 році банки повинні будуть сплатити з отриманого прибутку 50%.

Чергове збільшення оподаткування банків почали обговорювати ще з середини 2025 року. Тоді планувалося, що нова норма, яка запрацює з 1 січня 2026 року, принесе до бюджету додатково до 30 млрд гривень.

При цьому це буде вже третє збільшення податків на прибуток банків. Восени 2023 року та восени 2024 року це рішення приймалося Радою терміном на один рік та "заднім числом". Зараз же було прийнято рішення проголосувати цей момент заздалегідь.