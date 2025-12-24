Зеленский подписал закон о повышении налогообложения банковской прибыли до 50%

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал ранее принятый парламентом законопроект №14097, который устанавливает налог на прибыль банков в размере 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Даниила Гетманцева.
Гетманцев отметил, что законопроект содержит много моментов, но ключевое в нем - именно повышение налога на банковскую прибыль. Платить налог по новой ставке банки будут, начиная с 2026 года.
По ранее озвученным в сети подсчетам, за четыре квартала 2026 года увеличение налога на прибыль банков принесет бюджету 15-23 млрд гривен, а за первый квартал 2027 года - еще около 5 млрд гривен.
Что еще предусматривает подписанный законопроект:
Напомним, что Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №14097, который значительно повышает налог на прибыль банков. В 2026 году банки должны будут уплатить с полученной прибыли 50%.
Очередное увеличение налогообложения банков начали обсуждать еще с середины 2025 года. Тогда планировалось, что новая норма, которая заработает с 1 января 2026 года, принесет в бюджет дополнительно до 30 млрд гривен.
При этом это будет уже третье увеличение налогов на прибыль банков. Осенью 2023 года и осенью 2024 года это решение принималось Радой сроком на один год и "задним числом". Сейчас же было принято решение проголосовать этот момент заранее.