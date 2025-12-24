RU

Зеленский подписал закон о повышении налогообложения банковской прибыли до 50%

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал ранее принятый парламентом законопроект №14097, который устанавливает налог на прибыль банков в размере 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Даниила Гетманцева.

Гетманцев отметил, что законопроект содержит много моментов, но ключевое в нем - именно повышение налога на банковскую прибыль. Платить налог по новой ставке банки будут, начиная с 2026 года.

По ранее озвученным в сети подсчетам, за четыре квартала 2026 года увеличение налога на прибыль банков принесет бюджету 15-23 млрд гривен, а за первый квартал 2027 года - еще около 5 млрд гривен.

Что еще предусматривает подписанный законопроект:

  • е-акциз отсрочен до 1 ноября 2026 года;
  • банки больше не будут налоговыми агентами в случаях банкротства физических лиц;
  • льготы по уплате НДС продлены до 01.01.2029 в сфере энергетики и до 01.01.2027 для поставок беспилотников, антидронових ружей и другого оборудования для обороны и безопасности;
  • единый налог для охранной деятельности отменили;
  • некоторые изменения в начислении компенсирующих НДС-обязательств;
  • внесение изменений в Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

 

Напомним, что Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №14097, который значительно повышает налог на прибыль банков. В 2026 году банки должны будут уплатить с полученной прибыли 50%.

Очередное увеличение налогообложения банков начали обсуждать еще с середины 2025 года. Тогда планировалось, что новая норма, которая заработает с 1 января 2026 года, принесет в бюджет дополнительно до 30 млрд гривен.

При этом это будет уже третье увеличение налогов на прибыль банков. Осенью 2023 года и осенью 2024 года это решение принималось Радой сроком на один год и "задним числом". Сейчас же было принято решение проголосовать этот момент заранее.

