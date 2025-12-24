Зеленский подписал закон о повышении налогообложения банковской прибыли до 50%

Напомним, что Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №14097, который значительно повышает налог на прибыль банков. В 2026 году банки должны будут уплатить с полученной прибыли 50%.

Очередное увеличение налогообложения банков начали обсуждать еще с середины 2025 года. Тогда планировалось, что новая норма, которая заработает с 1 января 2026 года, принесет в бюджет дополнительно до 30 млрд гривен.

При этом это будет уже третье увеличение налогов на прибыль банков. Осенью 2023 года и осенью 2024 года это решение принималось Радой сроком на один год и "задним числом". Сейчас же было принято решение проголосовать этот момент заранее.