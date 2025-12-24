Зеленський підписав закон про підвищення оподаткування банківського прибутку до 50%

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня підписав раніше ухвалений парламентом законопроєкт №14097, який встановлює податок на прибутки банків у розмірі 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Данила Гетьманцева.

Гетьманцев зазначив, що законопроєкт містить багато моментів, але ключове в ньому - саме підвищення податку на банківський прибуток. Сплачувати податок за новою ставкою банки будуть, починаючи з 2026 року. За раніше озвученими в мережі підрахунками, за чотири квартали 2026 року збільшення податку на прибуток банків принесе бюджету 15-23 млрд гривень, а за перший квартал 2027 року - ще близько 5 млрд гривень. Що ще передбачає підписаний законопроєкт: е-акциз відтерміновано до 1 листопада 2026 року;

банки більше не будуть податковими агентами у випадках банкрутства фізичних осіб;

пільги зі сплати ПДВ продовжено до 01.01.2029 в сфері енергетики та до 01.01.2027 для постачань безпілотників, антидронових рушниць та іншого обладнання для оборони та безпеки;

єдиний податок для охоронної діяльності скасували;

деякі зміни в нарахування компенсуючих ПДВ-зобов'язань;

внесення змін до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".