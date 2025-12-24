Зеленський підписав закон про підвищення оподаткування банківського прибутку до 50%
Президент України Володимир Зеленський 24 грудня підписав раніше ухвалений парламентом законопроєкт №14097, який встановлює податок на прибутки банків у розмірі 50%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Данила Гетьманцева.
Гетьманцев зазначив, що законопроєкт містить багато моментів, але ключове в ньому - саме підвищення податку на банківський прибуток. Сплачувати податок за новою ставкою банки будуть, починаючи з 2026 року.
За раніше озвученими в мережі підрахунками, за чотири квартали 2026 року збільшення податку на прибуток банків принесе бюджету 15-23 млрд гривень, а за перший квартал 2027 року - ще близько 5 млрд гривень.
Що ще передбачає підписаний законопроєкт:
- е-акциз відтерміновано до 1 листопада 2026 року;
- банки більше не будуть податковими агентами у випадках банкрутства фізичних осіб;
- пільги зі сплати ПДВ продовжено до 01.01.2029 в сфері енергетики та до 01.01.2027 для постачань безпілотників, антидронових рушниць та іншого обладнання для оборони та безпеки;
- єдиний податок для охоронної діяльності скасували;
- деякі зміни в нарахування компенсуючих ПДВ-зобов'язань;
- внесення змін до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 3 грудня ухвалила в цілому законопроєкт за №14097, який значно підвищує податок на прибуток банків. У 2026 році банки повинні будуть сплатити з отриманого прибутку 50%.
Чергове збільшення оподаткування банків почали обговорювати ще з середини 2025 року. Тоді планувалося, що нова норма, яка запрацює з 1 січня 2026 року, принесе до бюджету додатково до 30 млрд гривень.
При цьому це буде вже третє збільшення податків на прибуток банків. Восени 2023 року та восени 2024 року це рішення приймалося Радою терміном на один рік та "заднім числом". Зараз же було прийнято рішення проголосувати цей момент заздалегідь.