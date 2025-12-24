Зеленский подписал закон о повышении налогообложения банковской прибыли до 50%

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал ранее принятый парламентом законопроект №14097, который устанавливает налог на прибыль банков в размере 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Даниила Гетманцева.

Гетманцев отметил, что законопроект содержит много моментов, но ключевое в нем - именно повышение налога на банковскую прибыль. Платить налог по новой ставке банки будут, начиная с 2026 года. По ранее озвученным в сети подсчетам, за четыре квартала 2026 года увеличение налога на прибыль банков принесет бюджету 15-23 млрд гривен, а за первый квартал 2027 года - еще около 5 млрд гривен. Что еще предусматривает подписанный законопроект: е-акциз отсрочен до 1 ноября 2026 года;

банки больше не будут налоговыми агентами в случаях банкротства физических лиц;

льготы по уплате НДС продлены до 01.01.2029 в сфере энергетики и до 01.01.2027 для поставок беспилотников, антидронових ружей и другого оборудования для обороны и безопасности;

единый налог для охранной деятельности отменили;

некоторые изменения в начислении компенсирующих НДС-обязательств;

внесение изменений в Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".