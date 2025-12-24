ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Зеленский подписал закон о повышении налогообложения банковской прибыли до 50%

Украина, Среда 24 декабря 2025 22:21
UA EN RU
Зеленский подписал закон о повышении налогообложения банковской прибыли до 50% Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал ранее принятый парламентом законопроект №14097, который устанавливает налог на прибыль банков в размере 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Даниила Гетманцева.

Гетманцев отметил, что законопроект содержит много моментов, но ключевое в нем - именно повышение налога на банковскую прибыль. Платить налог по новой ставке банки будут, начиная с 2026 года.

По ранее озвученным в сети подсчетам, за четыре квартала 2026 года увеличение налога на прибыль банков принесет бюджету 15-23 млрд гривен, а за первый квартал 2027 года - еще около 5 млрд гривен.

Что еще предусматривает подписанный законопроект:

  • е-акциз отсрочен до 1 ноября 2026 года;
  • банки больше не будут налоговыми агентами в случаях банкротства физических лиц;
  • льготы по уплате НДС продлены до 01.01.2029 в сфере энергетики и до 01.01.2027 для поставок беспилотников, антидронових ружей и другого оборудования для обороны и безопасности;
  • единый налог для охранной деятельности отменили;
  • некоторые изменения в начислении компенсирующих НДС-обязательств;
  • внесение изменений в Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

Напомним, что Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №14097, который значительно повышает налог на прибыль банков. В 2026 году банки должны будут уплатить с полученной прибыли 50%.

Очередное увеличение налогообложения банков начали обсуждать еще с середины 2025 года. Тогда планировалось, что новая норма, которая заработает с 1 января 2026 года, принесет в бюджет дополнительно до 30 млрд гривен.

При этом это будет уже третье увеличение налогов на прибыль банков. Осенью 2023 года и осенью 2024 года это решение принималось Радой сроком на один год и "задним числом". Сейчас же было принято решение проголосовать этот момент заранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Владимир Зеленский Банки
Новости
Рекордный транш: Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины
Рекордный транш: Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну