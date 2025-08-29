Зеленський підписав закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом"

Закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом"

Нагадаємо, проєкт закону був підготовлений Українським інститутом національної пам’яті на виконання доручення уряду ще у 2023 році. Потреба у його ухваленні обґрунтовувалася тим, що питання історичної пам’яті досі регулювалися фрагментарно й не мали єдиного законодавчого підходу.

У травні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом.

У травні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу.

21 серпня Верховна Рада ухвалила закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом".