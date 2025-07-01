Зеленський підписав важливий закон щодо відпусток військових: про що мова

Зазначається, що мова йде про основну й додаткові відпустки.

"У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає - кошти передаються у спадщину", - зазначається у Telegram-каналі Ради.

Нові правила наберуть чинності через місяць з наступного дня після офіційного опублікування закону.

Відпустка у військових

Під час воєнного стану українські бійці мають право на 30 днів щорічної відпустки, але використати всі дні вчасно не завжди можливо:

через бойову обстановку;

через нестачу особового складу в підрозділах;

на тлі інших причин.

Водночас перенести невикористані дні відпустки на наступний рік не можна.