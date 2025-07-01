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Зеленський підписав важливий закон щодо відпусток військових: про що мова

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.

Зазначається, що мова йде про основну й додаткові відпустки. 

"У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає - кошти передаються у спадщину", - зазначається у Telegram-каналі Ради. 

Нові правила наберуть чинності через місяць з наступного дня після офіційного опублікування закону.

Відпустка у військових 

Під час воєнного стану українські бійці мають право на 30 днів щорічної відпустки, але використати всі дні вчасно не завжди можливо:

  • через бойову обстановку;
  • через нестачу особового складу в підрозділах;
  • на тлі інших причин.

Водночас перенести невикористані дні відпустки на наступний рік не можна.

 

 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що може зробити військовий з невикористаними днями відпустки, а також які бувають підстави для відпустки та як її отримати.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України