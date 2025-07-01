Зеленский подписал важный закон об отпусках военных: о чем речь

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.
Отмечается, что речь идет об основном и дополнительных отпусках.
"В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства передаются по наследству", - отмечается в Telegram-канале Рады.
Новые правила вступят в силу через месяц со следующего дня после официального опубликования закона.
Во время военного положения украинские бойцы имеют право на 30 дней ежегодного отпуска, но использовать все дни вовремя не всегда возможно:
При этом перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год нельзя.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска, а также какие бывают основания для отпуска и как его получить.
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