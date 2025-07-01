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Зеленский подписал важный закон об отпусках военных: о чем речь

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Отмечается, что речь идет об основном и дополнительных отпусках.

"В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства передаются по наследству", - отмечается в Telegram-канале Рады.

Новые правила вступят в силу через месяц со следующего дня после официального опубликования закона.

Отпуск у военных

Во время военного положения украинские бойцы имеют право на 30 дней ежегодного отпуска, но использовать все дни вовремя не всегда возможно:

  • из-за боевой обстановки;
  • из-за недостатка личного состава в подразделениях;
  • на фоне других причин.

При этом перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год нельзя.

 

 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска, а также какие бывают основания для отпуска и как его получить.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины