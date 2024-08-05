Відпочинок для військових. Які бувають підставити для відпустки і як її отримати

Під час воєнного стану військовослужбовці, окрім щорічної відпустки, також мають право й на інші види, але для їх отримання повинні бути підстави.

РБК-Україна розпитало юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Артема Бродюка про те, які бувають види відпусток для військовослужбовців і як їх отримати.

Основні види відпусток для військових

Частина щорічної основної відпустки. Артем Бродюк наголошує, що основна відпустка для військових може тривати не більше 30 календарних днів, за умови що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів. Військовий може отримати відпустку за умови, що одночасно у підрозділі відсутні не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

Відпустка за сімейними обставинами. До цього виду відпусток належать і пов’язані із укладенням шлюбу, тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові чи по шлюбу, пожежею або іншим стихійним лихом, яке спіткало сім'ю військовослужбовця, а також в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна.

"Під час такої відпустки за військовим зберігається грошове забезпечення, однак вона не може тривати довше 10 календарних днів", - пояснює юрист.

Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відпустка для догляду за дитиною. Військовослужбовці можуть отримати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

"Також цей термін можуть продовжити, якщо дитина потребує домашнього догляду. У такому випадку тривалість відпустки визначена у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. У випадку, коли обоє батьки військовослужбовці, відпустку може отримати один із них", - каже Бродюк.

Відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії. Таку відпустку військовим надають у випадку контузії, травми або каліцтва.

Додаткова відпустка за кожну одиницю знищеної ворожої техніки, але не більше 15 календарних днів на рік.

Додаткова відпустка після звільнення з полону, тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини. Така відпустка надається військовим, які не висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону.

Як отримати відпустку військовим

Юрист Артем Бродюк також розповів, що треба зробити військовим, щоб отримати відпустку:

Військовослужбовець складає рапорт, до якого додає підтверджуючі документи. Після цього він має надати їх для підписання безпосередньому командиру підрозділу.

Безпосередній командир підрозділу передає підписаний рапорт на розгляд командиру військової частини для прийняття рішення.

За результатами розгляду рапорт передають на візування або залишають без реалізації.

Після візування рапорт направляється до виконання з повідомленням військовослужбовця.

Про вибуття військовослужбовця у відпустку оголошується в наказі командира військової частини по стройовій частині.

Військовослужбовцю, який вибуває у відпустку, видається відпускний квиток встановленого зразка.

Що треба зробити військовому під час відпустки

Після прибуття до місця відпустки, військовий повинен стати на облік у відповідному органі управління Служби правопорядку в гарнізоні або в найближчому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). До того ж, він має це зробити не пізніше, ніж на наступний день після прибуття. Також, за день до вибуття до місця служби необхідно знятися з військового обліку.

Адвокат також пояснює, що у випадку, коли місце перебування військовослужбовця віддалене від військової комендатури або ТЦК та СП на відстань понад 30 км, військовослужбовець може стати на облік та знятися з обліку в органі місцевого самоврядування.