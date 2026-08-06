Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів

Зеленський знову звільнив послів

Оприлюднені відповідні укази від 6 серпня 2026 року.

Так, Зеленський звільнив послів у Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані:

указом № 709/2026 Василь Кирилич звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія;

звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія; указом № 710/2026 Володимир Шкуров звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія;

звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Албанія; указом № 711/2026 Олег Герасименко звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії;

звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чорногорії; указом № 712/2026 Маркіян Чучук звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан.

Звільнення топдипломатів України

Раніше РБК-Україна писало, що 3 серпня Зеленський підписав серію указів про кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Посад позбулися посли України у шести країнах, а також постійний представник при ЮНЕСКО.

Також у цей день президент відправив у відставку посла України у США Ольгу Стефанішину.

Ще повідомлялося, що посол України в Польщі Василь Боднар може отримати посаду заступника міністра закордонних справ України.