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Зеленский подписал указы об увольнении еще четырех послов

18:11 06.08.2026 Чт
2 мин
Глава государства продолжил кадровые изменения в дипломатической сфере
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Сегодня четыре посла были уволены с должностей в странах Европы и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на указы президента Украины Владимира Зеленского, передает Офис президента Украины.

Зеленский снова уволил послов

Обнародованы указы от 6 августа 2026 года.

Так, Зеленский уволил послов в Хорватии, Албании, Черногории и Пакистане:

  • указом № 709/2026 Василий Кирилич уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия;
  • указом № 710/2026 Владимир Шкуров уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания;
  • указом № 711/2026 Олег Герасименко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Черногории;
  • указом № 712/2026 Маркиян Чучук уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Пакистан.

Увольнение топ-дипломатов Украины

Ранее РБК-Украина писало, что 3 августа Зеленский подписал серию указов о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Постов лишились послы Украины в шести странах, а также постоянный представитель при ЮНЕСКО.

Также в этот день президент отправил в отставку посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Еще сообщалось, что посол Украины в Польше Василий Боднарь может получить должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Также 7 октября 2025 стало известно, что Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии.

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