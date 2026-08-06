Зеленский подписал указы об увольнении еще четырех послов

Сегодня четыре посла были уволены с должностей в странах Европы и Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на указы президента Украины Владимира Зеленского, передает Офис президента Украины.
Обнародованы указы от 6 августа 2026 года.
Так, Зеленский уволил послов в Хорватии, Албании, Черногории и Пакистане:
Ранее РБК-Украина писало, что 3 августа Зеленский подписал серию указов о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Постов лишились послы Украины в шести странах, а также постоянный представитель при ЮНЕСКО.
Также в этот день президент отправил в отставку посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Еще сообщалось, что посол Украины в Польше Василий Боднарь может получить должность заместителя министра иностранных дел Украины.
Также 7 октября 2025 стало известно, что Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии.