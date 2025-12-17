Зеленський підписав указ про створення МВА в Дніпропетровській області: список
Президент України Володимир Зеленський 17 грудня підписав указ про створення низки нових військових адміністрацій в межах Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Як сказано в указі №970/2025, на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану" президент наказав створити нові військові адміністрації:
- Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;
- Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - зазначається в документі.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу, 16 грудня на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Найактивніший тиск противника спостерігався на Покровському напрямку, де українські війська успішно відбили понад 80 атак російських окупантів.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.
За останню добу росіяни втратили близько 1730 солдатів, ЗСУ знищили 33 артилерійські системи та понад 160 безпілотників.