Зеленський підписав указ про створення МВА в Дніпропетровській області: список

Президент України Володимир Зеленський 17 грудня підписав указ про створення низки нових військових адміністрацій в межах Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Як сказано в указі №970/2025, на виконання закону "Про правовий режим воєнного стану" президент наказав створити нові військові адміністрації: Великомихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Маломихайлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Межівську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Покровську селищну військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області;

Слов’янську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області. "Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - зазначається в документі.