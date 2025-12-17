Зеленский подписал указ о создании МВА в Днепропетровской области: список
Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря подписал указ о создании ряда новых военных администраций в пределах Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Как сказано в указе №970/2025, во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" президент приказал создать новые военные администрации:
- Великомихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
- Маломихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
- Межевскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
- Покровскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;
- Славянскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области; Славянскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", - отмечается в документе.
Напомним, по информации Генштаба, 16 декабря на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Самое активное давление противника наблюдалось на Покровском направлении, где украинские войска успешно отбили более 80 атак российских оккупантов.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
За последние сутки россияне потеряли около 1730 солдат, ВСУ уничтожили 33 артиллерийские системы и более 160 беспилотников.