Зеленский подписал указ о создании МВА в Днепропетровской области: список

Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря подписал указ о создании ряда новых военных администраций в пределах Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Как сказано в указе №970/2025, во исполнение закона "О правовом режиме военного положения" президент приказал создать новые военные администрации: Великомихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Маломихайловскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Межевскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Покровскую поселковую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области;

Славянскую сельскую военную администрацию Синельниковского района Днепропетровской области. "Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", - отмечается в документе.