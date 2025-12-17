Мінус понад 1700 окупантів, 33 артсистеми і не тільки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За останню добу, 16 грудня, росіяни втратили на фронті ще 1730 солдатів. Також ЗСУ знищили 33 артсистеми та понад 160 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали: особового складу - близько 1 192 350 (+1 730) осіб;

танків - 11 427 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 23 758 (+21) од.;

артилерійських систем - 35 205 (+33) од.;

РСЗВ - 1 571 (+1) од.;

засоби ППО - 1 262 (+1) од.;

літаків - 432 од.;

гелікоптерів - 347 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 91 386 (+167) од.;

крилаті ракети - 4 073 од.;

кораблі / катери - 28 од.;

підводні човни - 2 од.;

автомобільна техніка та автоцистерни - 70 361 (+179) од.;

спеціальна техніка - 4 027 (+1) од.