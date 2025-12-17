Мінус понад 1700 окупантів, 33 артсистеми і не тільки: Генштаб оновив втрати РФ за добу
За останню добу, 16 грудня, росіяни втратили на фронті ще 1730 солдатів. Також ЗСУ знищили 33 артсистеми та понад 160 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 192 350 (+1 730) осіб;
- танків - 11 427 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 23 758 (+21) од.;
- артилерійських систем - 35 205 (+33) од.;
- РСЗВ - 1 571 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 262 (+1) од.;
- літаків - 432 од.;
- гелікоптерів - 347 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 91 386 (+167) од.;
- крилаті ракети - 4 073 од.;
- кораблі / катери - 28 од.;
- підводні човни - 2 од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 70 361 (+179) од.;
- спеціальна техніка - 4 027 (+1) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби, 16 грудня, на фронті відбулося 278 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили понад 80 атак росіян.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.
За останніми даними головкома, Сили оборони утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.
Також відомо, що українські військові активно організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, а також отримали підкріплення.