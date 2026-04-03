UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський підписав указ щодо прав кримськотатарського народу: що зміниться

15:01 03.04.2026 Пт
2 хв
Статус Меджлісу врегулюють на державному рівні
aimg Ірина Глухова
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на забезпечення прав кримськотатарського народу та зміцнення його національної самобутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №293/2026, оприлюднений на сайті голови держави.

Документ спрямований на забезпечення права кримськотатарського народу на сталий розвиток, а також гарантування його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має невідкладно опрацювати питання закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу кримськотатарського народу у встановленому порядку.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено 19:27

Прем'єр Юлія Свириденко підписала розпорядження, яке закріплює за Меджлісом правовий статус представницького органу кримськотатарського народу.

Кримські татари в Україні

Раніше голова Меджліс кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що за час окупації Криму півострів залишили від 30 до 50 тисяч кримських татар через репресії з боку окупаційної влади.

До незаконного захоплення Криму Росією там проживало близько 300-320 тисяч представників цього народу.

У грудні 2025 року в Меджлісі закликали президента України Володимир Зеленського включити представника кримськотатарського народу до складу української делегації на міжнародних переговорах щодо Криму.

Детальніше про життя кримських татар на материковій Україні, міжнародні перемовини та роль народу в обороні й розвитку держави в інтерв’ю РБК-Україна розповідав лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
