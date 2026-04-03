Зеленский подписал указ о правах крымскотатарского народа: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на обеспечение прав крымскотатарского народа и укрепление его национальной самобытности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №293/2026, обнародованный на сайте главы государства.
Документ направлен на обеспечение права крымскотатарского народа на устойчивое развитие, а также обеспечение его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.
Согласно указу, Кабинет министров должен безотлагательно проработать вопрос закрепления за Меджлисом крымскотатарского народа правового статуса представительного органа крымскотатарского народа в установленном порядке.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер Юлия Свириденко подписала распоряжение, которое закрепляет за Меджлисом правовой статус представительского органа крымскотатарского народа.
Ранее председатель Меджлис крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что за время оккупации Крыма полуостров покинули от 30 до 50 тысяч крымских татар из-за репрессий со стороны оккупационных властей.
До незаконного захвата Крыма Россией там проживало около 300-320 тысяч представителей этого народа.
В декабре 2025 года в Меджлисе призвали президента Украины Владимир Зеленского включить представителя крымскотатарского народа в состав украинской делегации на международных переговорах по Крыму.
