Зеленський підписав продовження мобілізації і воєнного стану ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо продовження мобілізації і воєнного стану. Вони діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Верховної Ради.
Верховна Рада отримала підписані президентом України Закони", - зазначили у парламенті.
Йдеться про укази:
Це вже 20-те продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення.
Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні виконувати низку встановлених законом вимог. Зокрема, вони мають:
Обов'язковій мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки. Перед направленням до військових частин усі мобілізовані проходять базову військову підготовку в навчальних центрах.
Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть призвати лише у визначених законом випадках - якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову військову службу. В інших випадках вступити до лав ЗСУ вони можуть виключно добровільно.
Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до оборони держави лише за власним бажанням.
Нагадаємо, в Міноборони роз'яснили різницю між відстрочкою від мобілізації та бронюванням. Також у відомстві зазначили, що більшість відстрочок нині продовжується автоматично.