Зеленський підписав продовження мобілізації і воєнного стану ще на 90 днів

Верховна Рада отримала підписані президентом України Закони", - зазначили у парламенті.

Йдеться про укази:

4928-IX - продовжує строк дії воєнного стану з 2 серпня 2026 року на 90 діб

4929-IX - продовжує строк проведення мобілізації з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Це вже 20-те продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення.

Які обов'язки діють під час воєнного стану

Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні виконувати низку встановлених законом вимог. Зокрема, вони мають:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання або перебування;

своєчасно оновлювати персональні дані в Єдиному державному реєстрі;

постійно мати при собі паспорт і військово-обліковий документ - у паперовій чи електронній формі;

з'являтися до ТЦК чи навчальних центрів у визначені строки;

раз на рік проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.

Кого можуть мобілізувати

Обов'язковій мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки. Перед направленням до військових частин усі мобілізовані проходять базову військову підготовку в навчальних центрах.

Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть призвати лише у визначених законом випадках - якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову військову службу. В інших випадках вступити до лав ЗСУ вони можуть виключно добровільно.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до оборони держави лише за власним бажанням.