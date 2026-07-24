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Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней

12:11 24.07.2026 Пт
2 мин
Специальные правовые режимы будут действовать еще как минимум до 31 октября
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Верховной Рады.

"Верховная Рада получила подписанные президентом Украины законы", - отметили в парламенте.

Речь идет об указах:

  • 4928-IX - продлевает срок действия военного положения со 2 августа 2026 года на 90 суток
  • 4929-IX - продлевает срок проведения мобилизации со 2 августа 2026 года на 90 суток.

Это уже 20 продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения.

Какие обязанности действуют во время военного положения

Во время военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. В частности, они должны:

  • состоять на военном учете по месту жительства или нахождения;
  • своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре;
  • постоянно иметь при себе паспорт и военно-учетный документ - в бумажной или электронной форме;
  • являться в ТЦК или учебные центры в определенные сроки;
  • раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Кого могут мобилизовать

Обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах.

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только в определенных законом случаях - если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу. В других случаях вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть привлечены к обороне государства только по собственному желанию.

Напомним, в Минобороны разъяснили разницу между отсрочкой от мобилизации и бронированием. Также в ведомстве отметили, что большинство отсрочок сейчас продолжается автоматически.

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