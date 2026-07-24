Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Верховной Рады.
"Верховная Рада получила подписанные президентом Украины законы", - отметили в парламенте.
Речь идет об указах:
Это уже 20 продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения.
Во время военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. В частности, они должны:
Обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах.
Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только в определенных законом случаях - если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу. В других случаях вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.
Женщины, состоящие на военном учете, могут быть привлечены к обороне государства только по собственному желанию.
Напомним, в Минобороны разъяснили разницу между отсрочкой от мобилизации и бронированием. Также в ведомстве отметили, что большинство отсрочок сейчас продолжается автоматически.