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Зеленський підбив підсумки першого Форуму оборонних індустрій

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні відбувся перший Форум оборонних індустрій. Він засвідчив глобальний інтерес до співробітництва з Україною у сфері оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу", - повідомив президент.

 

За словами глави держави, серед країн, що представляють Альянс, зокрема:

  • Сполучені Штати Америки,
  • Велика Британія,
  • Німеччина,
  • Швеція,
  • Данія,
  • Нідерланди,
  • Канада,
  • Болгарія,
  • Австралія,
  • Бельгія,
  • Литва,
  • Латвія,
  • Естонія,
  • Чехія,
  • Північна Македонія,
  • Словаччина,
  • Іспанія,
  • Хорватія,
  •  Фінляндія.   

Крім того, за даними президента, українські виробники протягом сьогоднішнього дня підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами.

"Угоди, меморандуми... Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням чинної співпраці", - пояснив Зеленський.

Глава держави зауважив, що загалом у Форумі оборонних індустрій узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них, за словами президента, були представлені десятки українських компаній.  

"Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України!", - наголосив він.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

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Володимир ЗеленськийПрезидент