Зеленский подвел итоги первого Форума оборонных индустрий

"Наш новый формат с оборонными компаниями - это Альянс оборонных индустрий - по состоянию на этот вечер уже 38 компаний-участниц. Они представляют 19 стран мира", - сообщил президент.

По словам главы государства, среди стран, представляющих Альянс, в частности:

Соединенные Штаты Америки,

Великобритания,

Германия,

Швеция,

Дания,

Нидерланды,

Канада,

Болгария,

Австралия,

Бельгия,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Чехия,

Северная Македония,

Словакия,

Испания,

Хорватия,

Финляндия.

Кроме того, по данным президента, украинские производители в течение сегодняшнего дня подписали на Форуме 20 документов с компаниями-партнерами.

"Соглашения, меморандумы... Каждый такой документ становится потом новым производством или усилением действующего сотрудничества", - пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что всего в Форуме оборонных индустрий приняли участие более 250 компаний, и среди них, по словам президента, были представлены десятки украинских компаний.

"Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем. И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться. Я благодарю всех, чья работа - именно такие результаты для Украины!", - подчеркнул он.

Форум оборонных индустрий

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИД, к альянсу уже присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.

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