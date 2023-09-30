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Зеленский подвел итоги первого Форума оборонных индустрий

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине прошел первый Форум оборонных индустрий. Он показал глобальный интерес к сотрудничеству с Украиной в сфере обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Наш новый формат с оборонными компаниями - это Альянс оборонных индустрий - по состоянию на этот вечер уже 38 компаний-участниц. Они представляют 19 стран мира", - сообщил президент.

 

По словам главы государства, среди стран, представляющих Альянс, в частности:

  • Соединенные Штаты Америки,
  • Великобритания,
  • Германия,
  • Швеция,
  • Дания,
  • Нидерланды,
  • Канада,
  • Болгария,
  • Австралия,
  • Бельгия,
  • Литва,
  • Латвия,
  • Эстония,
  • Чехия,
  • Северная Македония,
  • Словакия,
  • Испания,
  • Хорватия,
  • Финляндия.

Кроме того, по данным президента, украинские производители в течение сегодняшнего дня подписали на Форуме 20 документов с компаниями-партнерами.

"Соглашения, меморандумы... Каждый такой документ становится потом новым производством или усилением действующего сотрудничества", - пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что всего в Форуме оборонных индустрий приняли участие более 250 компаний, и среди них, по словам президента, были представлены десятки украинских компаний.  

"Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем. И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться. Я благодарю всех, чья работа - именно такие результаты для Украины!", - подчеркнул он.

Форум оборонных индустрий

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИД, к альянсу уже присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.

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