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Зеленський про перемогу над Росією: нам потрібні танки, санкції та трибунал

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для перемоги у війні над Росією Україні необхідні сучасні танки та артилерія, а також посилення санкційного тиску на країну-агресора та створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського перед парламентом Литви.

Він зазначив необхідність невідкладних рішень всієї антивоєнної коаліції - нових оборонних рішень, які дадуть українським військовим можливість відкинути російську армію з нашої землі.

"Це стосується, передусім, сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - сказав президент.

Зеленський також додав, що коли реваншисти з теперішньої Москви опиняться під справедливим судом, це буде історичним покаранням і для тих реваншистів, які покоління тому намагалися зламати нашу свободу.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна зможе отримати танки та бойові літаки від союзників, оскільки у Заходу змінюється думка щодо постачання важкого озброєння.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз хоче схвалити десятий пакет санкцій проти Росії до лютого.

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