Зеленский о победе над Россией: нам нужны танки, санкции и трибунал

Он отметил необходимость безотлагательных решений всей антивоенной коалиции - новых оборонных решений, которые дадут украинским военным возможность откинуть российскую армию с нашей земли.

"Это касается прежде всего современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что когда реваншисты из нынешней Москвы окажутся под справедливым судом, это будет историческим наказанием и для тех реваншистов, которые поколение пытались сломить нашу свободу.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина сможет получить танки и боевые самолеты от союзников, поскольку у Запада меняется мнение о поставках тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет одобрить десятый пакет санкций против России до февраля.

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