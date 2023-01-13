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Резніков впевнений, що Україна отримає танки та літаки: у західних країнах все змінюється

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Київ, П'ятниця 13 січня 2023 11:25
Резніков впевнений, що Україна отримає танки та літаки: у західних країнах все змінюється Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зможе отримати танки та бойові літаки від партнерів, оскільки у західних країнах змінюється думка щодо постачання важкого озброєння.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

Глава Міноборони підкреслив, що впевнений у тому, що Україна отримає танки, бойові чи реактивні літаки, а також зброю великої дальності для ураження цілей за 300 км. За його словами, у західних країнах "все змінюється".

Водночас він відкинув побоювання щодо можливої ескалації, оскільки Росія вже й так розв'язала війну і жорстоко обстрілює мирне населення України.

"У мене в країні війна. Вони завдають ударів по моїм містам, моїм лікарням, моїм дитячим садкам, моїм школам. Вони вбили багато мирних жителів. Це армія ґвалтівників, убивць і мародерів. Який наступний рівень ескалації?" - сказав Резніков.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що його країна згодна передати Україні роту танків Leopard, але лише в рамках міжнародної коаліції.

Також про наміри передати ЗСУ танки Challenger 2 заявили у Великобританії.

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