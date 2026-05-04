Зеленський про перемир'я на 9 травня: це, м'яко кажучи, не чесно
Росія досі офіційно не інформувала Україну про домовленості щодо тимчасового припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Єревані.
За його словами, пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів і загиблих українців виглядають цинічно.
"Це війна Росії проти України. Cease-fire на один день, а перед цим убивати наших людей - це, м’яко кажучи, нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро - загиблі, поранені, дорослі, діти. Після цього казати: давайте зупинимося на один день, щоб провести парад - це несерйозно", - наголосив президент.
Зеленський додав, що в України немає свят і після 9 травня "вони знову будуть убивати".
"Перемир'я" на 9 травня
Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор і президент США Дональд Трамп мали телефонну розмову. Зокрема, вони обговорювали повномасштабну війну в Україні.
За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, диктатор сказав Трампу про нібито готовність оголосити перемир'я з Україною на період святкування "дня перемоги".
Після цього американський лідер заявив, що це він особисто запропонував Путіну оголосити "коротке перемир'я".
Коментуючи таку інформацію, Володимир Зеленський повідомив, що Київ планує з'ясувати всі деталі під час контактів із командою Трампа.
Крім того, за словами Зеленського, очільник Кремля хоче використати перемир'я лише для захисту свого військового параду на 9 травня. Він зазначив, що хоче, щоби припинення вогню стало тактичним обманом.