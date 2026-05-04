Зеленський про перемир'я на 9 травня: це, м'яко кажучи, не чесно

Як повідомляє РБК-Україна , про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Єревані.

За його словами, пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів і загиблих українців виглядають цинічно.

"Це війна Росії проти України. Cease-fire на один день, а перед цим убивати наших людей - це, м’яко кажучи, нечесно. Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро - загиблі, поранені, дорослі, діти. Після цього казати: давайте зупинимося на один день, щоб провести парад - це несерйозно", - наголосив президент.

Зеленський додав, що в України немає свят і після 9 травня "вони знову будуть убивати".

"Перемир'я" на 9 травня

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор і президент США Дональд Трамп мали телефонну розмову. Зокрема, вони обговорювали повномасштабну війну в Україні.

За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, диктатор сказав Трампу про нібито готовність оголосити перемир'я з Україною на період святкування "дня перемоги".

Після цього американський лідер заявив, що це він особисто запропонував Путіну оголосити "коротке перемир'я".