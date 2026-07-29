Зеленський переконав США, що Україна здатна виграти війну, - Politico
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США 28 липня "здійснив подвиг", який ще рік тому здавався неможливим. Він переконав Вашингтон у тому, що Україна може виграти війну з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
На відміну від візиту Зеленського до Білого дому у лютому 2025 року, коли в Овальному кабінеті виникла суперечка з Дональдом Трампом, цього разу президент України залишив зустріч з президентом США у піднесеному настрої.
Politico зазначає, що ситуація у Вашингтоні змінилися для України на краще.
До того ж поїздка Зеленського завершилася ще однією перемогою, коли сенатори проголосували за законопроєкт Ліндсі Грема про введення санкцій проти країн, які купують російську нафту.
Голосування наблизило Конгрес США на крок до досягнення пріоритету Зеленського і є черговим сигналом того, що справи Києва покращуються не лише на полі бою.
Однак документ ще має пройти всі етапи ухвалення, а остаточна позиція Білого дому щодо нього залишається невизначеною.
За словами американських законодавців, головною темою переговорів Зеленського та американських сенаторів стали посилення санкційного тиску на Москву, військова допомога Україні та перспективи мирних переговорів.
Український лідер під час візиту до Капітолію США наголосив, що санкції можуть допомогти закріпити успіхи, яких Сили оборони досягли на фронті і змусити Путіна до мирних переговорів. Ці аргументи почали давати результати, оскільки сенатори обох партій підтримали стратегію Зеленського.
На зустрічі український президент також наголосив на необхідності розширити військову підтримку України.
Зокрема, йшлося про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та забезпечення безперебійного доступу до супутникового зв'язку Starlink, для ударів вглиб території РФ.
Візит Зеленського до США
Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону та зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом.
Лідери обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot, активізацію переговорного процесу і не тільки.
За словами Трампа, зустріч відбулася "дуже добре".
Окрім того, вчора Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами. Поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.