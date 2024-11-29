Зеленський переговорив з Шольцом: канцлер розповів деталі дзвінка Путіну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили нещодавній дзвінок останнього російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.
Під час розмови Зеленський подякував Шольцу за лідерство в підтримці України системами протиповітряної оборони (ППО). Зокрема привітав готовність Берліну й надалі підтримувати Київ. У тому ж числі сторони обговорили:
Як відзначив президент, тиск на Росію повинен посилюватись, аби примусити ворога до справжнього миру.
"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - додав він.
15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував голові Кремля. Під час розмови він засудив дії Росії у війні проти України та закликав Путіна вивести війська. У тому ж він підняв питання можливих переговорів із Києвом.
Після переговорів з диктатором канцлер заявив, що позиція Путіна щодо війни залишилася незмінною. Водночас він зазначив, що вважав за необхідне провести цей діалог, зокрема в контексті майбутнього саміту G20.
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