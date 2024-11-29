Зеленський переговорив з Шольцом: канцлер розповів деталі дзвінка Путіну

Під час розмови Зеленський подякував Шольцу за лідерство в підтримці України системами протиповітряної оборони (ППО). Зокрема привітав готовність Берліну й надалі підтримувати Київ. У тому ж числі сторони обговорили:

двосторонні кроки й кроки партнерів в питанні посилення України;

дзвінок Шольца Путіну.

Як відзначив президент, тиск на Росію повинен посилюватись, аби примусити ворога до справжнього миру.

"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - додав він.

Переговори Шольца та Путіна

15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував голові Кремля. Під час розмови він засудив дії Росії у війні проти України та закликав Путіна вивести війська. У тому ж він підняв питання можливих переговорів із Києвом.

Після переговорів з диктатором канцлер заявив, що позиція Путіна щодо війни залишилася незмінною. Водночас він зазначив, що вважав за необхідне провести цей діалог, зокрема в контексті майбутнього саміту G20.