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Зеленский переговорил с Шольцом: канцлер рассказал детали звонка Путину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили недавний звонок последнего российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев. В том же числе стороны обсудили: 

  • двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины; 
  • звонок Шольца Путину. 

Как отметил президент, давление на Россию должно усиливаться, чтобы принудить врага к настоящему миру. 

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - добавил он. 

Переговоры Шольца и Путина 

15 ноября Шольц впервые за два года позвонил главе Кремля. Во время разговора он осудил действия России в войне против Украины и призвал Путина вывести войска. В том же он поднял вопрос возможных переговоров с Киевом.

После переговоров с диктатором канцлер заявил, что позиция Путина по войне осталась неизменной. При этом он отметил, что считал необходимым провести этот диалог, в том числе в контексте предстоящего саммита G20. 

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинОлаф Шольц