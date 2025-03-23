Зеленський про переговори з США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, що раніше сьогодні Умєров розповів, що під час зустрічі сторони мали обговорити пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.

Варто зауважити, що, за даними The New York Times, цього разу переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, сьогодні розмова пройде між Україною та США, а завтра - між Вашингтоном і Москвою. При цьому, український чиновник на умовах анонімності повідомив, що додаткові переговори української та американської сторін можуть бути й завтра, але все залежить від прогресу.

Мета цієї зустрічі - узгодити деталі можливого часткового припинення вогню (припинення ударів по енергетиці, судноплавство в Чорному морі), що може стати вирішальним кроком до повної зупинки бойових дій.

Зауважимо, що російська делегація вже прибула в Саудівську Аравію на переговори.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Bloomberg, адміністрація Трампа прагне укласти угоду про перемир'я між РФ і Україною до Великодня, тобто до 20 квітня. При цьому в Білому домі визнають, що ці терміни можуть зміститися.

РБК-Україна також повідомляло, що на думку радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца, удари по інфраструктурі України та Росії припинились ще 5 днів тому. Він вважає, що це відбулось після розмови американського лідера Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

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