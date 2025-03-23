У Трампа хочуть досягти перемир’я між РФ та Україною до 20 квітня, - Bloomberg
Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я між РФ та Україною до Великодня, 20 квітня. Але США визнають, що терміни можуть зміститися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
США все ще сподіваються, що широкомасштабне припинення вогню у війні РФ проти України може бути досягнуто протягом декількох тижнів.
Джерела видання зазначають, що Білий дім прагне укласти угоду про перемир’я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень. При цьому в адміністрації Дональда Трампа визнають, що терміни можуть зміститися через різні позиції сторін.
Трамп у п'ятницю, 21 березня, заявляв, що "досить скоро буде досягнуто повного припинення вогню". Європейські чиновники побоюються, що прагнення Трампа досягти швидкого врегулювання війни призведе до того, що він пожертвує інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою для майбутніх нападів Росії.
Також європейські чиновники скептично ставляться до того, що Трамп посилить тиск на Москву, якщо вона буде чинити опір для укладання мирної угоди.
Варто зазначити, що раніше ЗМІ вже озвучували 20 квітня як дату дедлайну, коли США хочуть припинення вогню між Росією та Україною. Проте офіційно такої дати не озвучувалося.
Перемир'я в Україні
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пропонував як перші кроки для врегулювання війни запровадити режим тиші у повітрі та на морі. Але за результатами зустріч команд України і США у Саудівській Аравії 11 березня американська сторона запропонувала всеосяжне перемир'я.
Україна погодилася на пропозицію, від Росії очікують відповідь. Проте Кремль не дає остаточної згоди, але висуває вимоги.
Під час своєї розмови президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін нібито домовилися про припинення ударів по енергетиці, але РФ продовжує атаки.
Днями президент Володимир Зеленський анонсував нову зустріч команд України та США. Вона відбудеться у понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії. Як повідомляли в МЗС, це буде технічна зустріч, де обговорять параметри пропозицій про різні режими припинення вогню.
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