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Зеленський про переговори щодо членства в ЄС: стараємося бути готовими до кінця року

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Київ, П'ятниця 18 серпня 2023 22:12
Зеленський про переговори щодо членства в ЄС: стараємося бути готовими до кінця року Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада України працює над тим, щоб наша країна вже цього року була готова до початку переговорів щодо членства в Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що зараз влада країни працює особливо інтенсивно.

Глава держави анонсував новини для України разом з сусідами з Євросоюзу, а також у тих регіонах Європи, з якими співробітництва "було недостатньо".

Зеленський нагадав про важливі дипломатичні успіхи цього тижня. Вони полягають у тому, що до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України вже приєдналися 18 країн, а для реалізації формули миру працюють 63 дипломатичні місії.

"Європейський союз: максимально стараємося, щоб Україна цього року була готова до відкриття переговорів про членство", - наголосив президент.

Вступ України в Євросоюз

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, які необхідно виконати для членства у блоці.

Процес вступу в ЄС включає переговори про членство. Офіційні особи нашої країни неодноразово наголошували, що хочуть розпочати такі переговори вже цього року.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

Зазначимо, вчора віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

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