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Зеленский о переговорах по членству в ЕС: стараемся быть готовыми до конца года

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Киев, Пятница 18 августа 2023 22:12
Зеленский о переговорах по членству в ЕС: стараемся быть готовыми до конца года Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины работают над тем, чтобы наша страна уже в этом году была готова к началу переговоров по членству в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сейчас власти страны работают особенно интенсивно.

Глава государства анонсировал новости для Украины вместе с соседями из Евросоюза, а также в тех регионах Европы, с которыми сотрудничества "было недостаточно".

Зеленский напомнил о важных дипломатических успехах на этой неделе. Они заключаются в том, что к декларации G7 насчет гарантий безопасности для Украины уже присоединились 18 стран, а для реализации формулы мира работают 63 дипломатических миссии.

"Европейский союз: максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве", - подчеркнул президент.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили ряд условий, которые необходимо выполнить для членства в блоке.

Процесс вступления в ЕС включает в себя переговоры о членстве. Официальные лица нашей страны неоднократно подчеркивали, что хотят начать такие переговоры уже в этом году.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила 2 из 7 условий, которые необходимы для начала переговоров.

Отметим, вчера вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила уверенность, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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