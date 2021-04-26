Зеленский о переговорах с "ЛДНР": я не собираюсь разговаривать с террористами

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает предложение российского президента Владимира Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Он не намерен вести переговоры с террористами.

Об этом он заявил в интервью Financial Times .

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - отметил Зеленский.

В то же время он прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границе Украины притом, что фактически призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил президент.