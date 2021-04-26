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Зеленский о переговорах с "ЛДНР": я не собираюсь разговаривать с террористами

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает предложение российского президента Владимира Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Он не намерен вести переговоры с террористами.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - отметил Зеленский.

В то же время он прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границе Украины притом, что фактически призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил президент.

Напомним, на прошлой неделе Путин, комментируя предложение Зеленского встретиться на Донбассе, заявил, что украинский лидер должен сначала провести переговоры с главарями "ЛДНР".

Через несколько часов главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращения, в которых подтвердили готовность к разговору с Зеленским на линии разграничения. Однако украинская сторона исключает такой формат.

Позже российский переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак предложил провести встречу политических советников на Донбассе тоже с участием "ЛДНР". Он также выразил недоумение позицией Киева, поскольку в рабочих подгруппах ТКГ и так якобы 99% дискуссий ведется напрямую между украинской делегацией и представителями оккупантов.

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