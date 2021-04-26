Зеленський про переговори з "ЛДНР": я не збираюся розмовляти з терористами

Президент України Володимир Зеленський відкидає пропозицію російського президента Володимира Путіна обговорювати питання війни на Донбасі з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік". Він не має наміру вести переговори з терористами.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times .

"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - зазначив Зеленський.

Водночас він прокоментував реакцію Заходу на стягування російських військ до кордонів України притому, що фактично заклик Києва до надання плану дій щодо членства в НАТО залишився без уваги.

"Якщо ви запитаєте мене, чи хочу я більшого, звичайно, я можу відверто сказати, що хочу", - додав президент.