Зеленский о переговорах по Донбассу: никто не надеялся, что будет легко

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию на Донбассе. По его словам, Украина будет и дальше пытаться договориться о перемирии на Донбассе .

Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Как подчеркнул Зеленский, его стратегия - это обязательное восстановление мира на востоке Украины, а также возвращение оккупированных территорий.

"Процесс переговоров относительно мира нелегкий. Но никто и не надеялся, что будет легко... Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращения наших людей и территорий", - заявил глава государства.