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Зеленский о переговорах по Донбассу: никто не надеялся, что будет легко

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию на Донбассе. По его словам, Украина будет и дальше пытаться договориться о перемирии на Донбассе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Зеленский, его стратегия - это обязательное восстановление мира на востоке Украины, а также возвращение оккупированных территорий.

"Процесс переговоров относительно мира нелегкий. Но никто и не надеялся, что будет легко... Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращения наших людей и территорий", - заявил глава государства.

Напомним, после недавнего обострения ситуации на Донбассе Зеленский анонсировал разговор с лидерами "нормандской четверки". Зеленский хочет, чтобы "нормандская четверка" помогла урегулировать ситуацию на Донбассе.

Однако после этого состоялась онлайн-встреча лидеров России, Франции и Германии, во время которой задели вопрос обострения ситуации на Донбассе.

В украинском МИД отреагировали на эти трехсторонние переговоры без участия Украины. В министерстве отметили, что продвижение по Донбассе возможно только с привлечением всех сторон нормандского формата.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасспереговоры
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